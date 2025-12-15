俳優の藤木直人が「ロイヤルアングラー賞 2026」を受賞した。各界の著名人で釣りへの造詣が深く、趣味として楽しんだり、釣りの普及や釣り文化の発展に寄与している人を毎年選出するもので、日本釣用品工業会（東京都中央区）が2008年度から始めた。

藤木は小さい頃のコイ釣りから始まり、音楽活動で地方を回るようになってから、釣り好きのバンドメンバーやスタッフに誘われて再びサオを握った。

今は東京湾をホームグラウンドとして、旬の魚を狙う。釣った魚は必要な分だけ持ち帰って自分でさばく。釣りの後は、その魚を食卓に並べ、仲間との「今日の釣り話」で盛り上がる。

「これからもいろいろな魚にチャレンジしたいと思っていますが、オカっぱりのシーバス釣りが僕の原点なので、シーバスには特別な思い入れがあります。なので自己記録の77センチを超えるシーバスは狙いたいです」と目を輝かせた。

今は月に1〜2回行ける程度。「いつかもう少し自由な時間ができたら、海外の海にも挑戦してみたいですね。釣りは、自然と向き合い、自分とも向き合う時間。そして、人と人をつなぐ素晴らしい趣味です。このような賞をいただけたことを励みに、これからも釣りの楽しさを多くの人に伝えていけたらと思います」と話していた。

なお、ロイヤルアングラー賞の歴代受賞者は、来年1月16〜18日にヨコハマしのパシフィコ横浜で行われる「釣りフェス 2026」の日本釣用品工業会ブースのパネルで展示、紹介される。