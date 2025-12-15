J２・J３百年構想リーグのグループ分けが決定！ 計40クラブが地域別４組に分かれて激突、来年２月に開幕
Jリーグは12月15日、来年上半期に開催される特別大会『J２・J３百年構想リーグ』の地域リーグラウンドにおける、グループ分けを発表した。
J２・J３大会には、来季J２、J３に所属する計40クラブが参加。地域ごとに10クラブずつ４グループに分かれて地域リーグラウンドを戦う。
発表されたグループ分けは以下のとおり。
▼EAST-A
ヴァンラーレ八戸
ブラウブリッツ秋田
ベガルタ仙台
モンテディオ山形
栃木SC
栃木シティ
ザスパ群馬
横浜FC
湘南ベルマーレ
SC相模原
▼EAST-B
北海道コンサドーレ札幌
福島ユナイテッドFC
いわきFC
RB大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
FC岐阜
▼WEST-A
アルビレックス新潟
カターレ富山
ツエーゲン金沢
FC大阪
奈良クラブ
カマタマーレ讃岐
徳島ヴォルティス
愛媛FC
FC今治
高知ユナイテッドSC
▼WEST-B
レイラック滋賀FC
ガイナーレ鳥取
レノファ山口FC
ギラヴァンツ北九州
サガン鳥栖
ロアッソ熊本
大分トリニータ
テゲバジャーロ宮崎
鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球
J２・J３百年構想リーグは、来年２月から６月にかけて開催され、地域リーグラウンドとプレーオフラウンドの２段階方式で実施。地域リーグラウンド終了後は、各グループの同じ順位同士のチームがノックアウト方式で対戦する順位決定戦が行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
