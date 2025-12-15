ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÇò»³¤í¤¯¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç15Æü¡¢°ÂÁ´µ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°ÂÁ´µ§´êº×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤ÈÇò»³¥»¥¤¥â¥¢¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¤¹¡£Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì°ÂÁ´¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î°ÂÁ´¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢2024Ç¯12·î21Æü¤«¤é2025Ç¯¤Î3·î16Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¡¢¤ª¤è¤½6Ëü5000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Î»û¾ÍÀ¡»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À½½Ê¬¤ÊÀÑÀã¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤³¤ÎÅß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¥¹¥­¡¼¾ì¤È¤·¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£

15Æü¸½ºß¡Ö»³Ï¼15­Ñ¤ÎÀÑÀã¡×¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀã¤Ë´üÂÔ

Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Î³êÁö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï50­Ñ¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢15Æü¸½ºß¡¢»³Ï¼ÉÕ¶á¤Ç¤Ï15­Ñ¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Çò»³°ìÎ¤Ìî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¤Ï12·î20Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó7Ëü5000¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£