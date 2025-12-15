MIAMI, FL - MARCH 21: Yu Darvish #11 of Team Japan celebrates with teammates after Team Japan defeated Team USA in the 2023 World Baseball Classic Championship game at loanDepot Park on Tuesday, March 21, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Mary DeCicco/WBCI/MLB Photos via Getty Images)

写真拡大 (全2枚)

ダルビッシュは前回大会で様々な役割を担った(C)Getty Images

　野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は来年3月に控える大会連覇がかかるWBC、メジャー組の人選について語る。

　ドジャースでは真っ先に出場表明を行った大谷翔平に続き、山本由伸の出場も内定。ほかにもメッツ・千賀滉大、カブス・今永昇太、オリオールズ・菅野智之の参戦も伝えられるなど、強力投手陣形成が注目されている。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

　そして気になるのは「投手・大谷」が実現するかにもある。

　侍ジャパンの井端弘和監督は大谷の起用法に関して二刀流を希望しているがド軍にしてみれば、ワールドシリーズ3連覇のためにも激しい消耗は避けたいところだ。

　佐野氏はこの点に関して「僕はスケジュールをちゃんと決めて投げたほうがいいと思うんですよね」とコメント。

　具体的な理由としては「3月の大会開催の時期にまったくピッチングをしないというのも、シーズンに影響がありますからね。しっかりと登板間隔をとって投げれば、シーズンに向けての調整という意味でもいいと思います」と見解を示す。

　その球数については「多くても60球ぐらいになると思うんですよね。4回から5回ぐらいまで。それでトータル2、3試合投げてくれればいいと思うんですよ」と話す。

　二刀流が実現するかについては、今後も球団含めた話し合いが行われると見るが、もう1点、大会連覇に必要なピースにも熱視線が向けられている。

　前回大会ではチーム最年長となったダルビッシュ有（パドレス）が宮崎のキャンプから合流。自身も投手として投げることに加え、日の丸を背負って立つ若手投手陣への精神的ケア、メジャー選手のデータ提供などスコアラー役も務めるなど、まさに身を粉にしてチームジャパンのために働いたことは広く知られている。ダルビッシュの献身的な行動も実り、難敵米国を破り、大会制覇に結びついた。

　ただそのダルビッシュはオフに右肘を手術、来シーズンは全休となることも決まっている。
　
　ダルビッシュの侍ジャパンへの合流には佐野氏も「ダルビッシュ投手が精神的支柱として必要であれば　投手コーチのような形でベンチ入りするというのはどうでしょうかね」とプランをあげる。

　前回大会も球界OBがスタッフとして帯同することもあったことで、“スペシャルプラン”を提言。

　短期決戦にはチームのまとまりも大事とされる。井端監督もダルビッシュの合流に関しては慎重な姿勢を示していることで果たしてどうなるか。今後も大会連覇を目指す侍ジャパンの人選が注目を集めていきそうだ。

【さの・しげき】

1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。