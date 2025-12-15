日本ハムの伊藤大海投手が１５日、自身のインスタグラムで第１子となる長男が誕生したことを報告した。また球団も発表し、母子ともに健康であることを伝えた。

「ご報告」と題し、「私事ではございますが球団からも発表がありました通り第一子となる男の子が産まれました。妻へは感謝の言葉しかありません。父親として野球人として日々感謝の気持ちを忘れず歩んでいきます」と決意をしるした。

その上で「新たな家族が増えた喜びとともに、妻への感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのことで手探りにはなりますが、私たち夫婦が両親から受けた愛情のように、我が子にもたくさんの愛情を注いでいき、笑顔でいっぱいの家庭になるよう、精進してまいります」とつづった。

伊藤は今季、大黒柱として１年間先発ローテを守り軒並みキャリアハイの成績。２年連続となる最多勝（１４勝）に加え、最多奪三振（１９５）のタイトルを獲得。初の沢村賞にも輝いた。契約更改では１億２０００万増の３億４０００万円でサイン。プロ６年目での年俸３億円到達はＮＰＢ史上最速タイとなり、球団では１０年のダルビッシュ（現パドレス）以来となった。（金額は推定）