タレントの松中みなみ（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表し、来年春に日本で出産予定であることを明かした。

「日頃より見守ってくださっている皆様へ」と書き出し、「このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と第1子妊娠を発表。少し膨らんだおなかが見えるトレーニングウエアショットを披露した。

「今は安定期に入り、日々大きくなるお腹をなでては実感と成長を感じ、温かい気持ちに包まれています」とつづり、「春のG1シーズン真っ只中に誕生予定です。出産は日本で予定していますが、それまではバンコクで妊婦生活を送ります」と春に日本で出産予定であることも明かした。

「タイでのマタニティライフも、ちょこちょこ更新していけたらと思ってるので、今後も見守ってくださると幸いです。健康で元気に生まれてきてくれることを祈りながら、残りの時間を大切に過ごしたいと思います」と思いを記した。

また、ロングタイツには安全ピンが止めてあり、「安全ピンはタイ風のマタニティマークで安産祈願や魔除けの効果もあるんだって」とその意味を紹介した。

松中は現在、タイと2拠点生活を送る。23年8月に結婚を発表した。プロ野球元ソフトバンクで、現在は中日のコーチを務める松中信彦氏は親戚。