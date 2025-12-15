アニメ『矢野くんの普通の日々』に出演中の天崎滉平と貫井柚佳が語る本作の印象は？

田村結衣原作のアニメ「矢野くんの普通の日々」が、日本テレビほかで順次放送中だ。

毎日ケガだらけで登校してくる超不運体質の高校生・矢野剛(CV：天崎滉平※「崎」は正しくは「立さき」)が主人公の本作。ちょっぴり心配性の学級委員長・吉田清子(CV：貫井柚佳)は、彼を手当てしているうちに、特別な想いが芽生える。2人は少しずつ距離を縮めていくが...。

今回、話題沸騰中の本作を深掘りするべく、天崎滉平と貫井柚佳に話を聞いた。

――ありそうでなかった設定の作品で、大変興味深く拝見しました。お2人はこの物語の世界観についてどう捉えられましたか？

天崎「おっしゃる通り、ありそうでなかったお話だなと思います。ごく普通の日常のなかに、ポンとひとつの要素を落としただけで"こんなにもお話が広がるんだ"と驚きました。この世界観を作り出された田村先生がすごいなと思います」

貫井「『矢野くんの普通の日々』は、『距離の縮め方』が丁寧に描かれていますよね。どちらもピュアなんだけど、徐々に2人が変わっていくのが本当に愛おしい。最近あまり見ないピュアさだなと思いますし、大変"尊いな"と思いながら原作を読んでおりました」

――それぞれ演じる役について好きなポイントを教えてください

天崎「矢野くんは愛おしいですね。『守りたい、この笑顔』という言葉がありますが、まさにそういった想いがあります(笑)。矢野くんの歩む道が少しでも素敵なことで溢れていますように...と純粋に思えるキャラクターです」

貫井「清子ちゃんは照れているときや、ポカーンと口を開けているときなど、表情が魅力的。田村先生の絵がものすごく美しくて、どう見ても美人なんですけど、その美しい表情が崩れるくらい『矢野くんに夢中になっちゃうところ』がすごく魅力的なんです。心の中も外も忙しい子なのですが、原作ファンとしてもそこがどう映像になるのか楽しみでしたし、私自身も一番大切に演じたい部分でした」

――では天崎さんが感じる清子さんの魅力、貫井さんが感じる矢野くんの魅力は？

天崎「第1話の冒頭で、"本当にヒロインなのか！？"と思うくらい吉田さんの前髪がものすごいことになっているのが面白かったです(笑)。でも、そうなっている原因が矢野くんのことを考えて...というのが愛おしいですよね。抜けていてポカンとした表情もするのですが、その奥にはちゃんと矢野くんのことを想っている。まっすぐで、ちょっとポンコツなところが、すごく可愛いなと思います」

貫井「根が優しくてピュアなところがずっと変わらないし、そこが矢野くんの魅力的なところだなって思います。時折見せてくれる笑顔がものすごく愛おしくて...！まさに『守りたい、この笑顔』なんですよ(笑)。そんな矢野くんを"隣で見ていたい"と思う清子ちゃんの気持ちには本当に共感します。『はじめてのおつかい』のようなイメージなんですかね」

天崎「確かに！手助けしたくなりますもんね。あの心配感は矢野くんにちょっと似ているかも」

貫井「親御さんの気持ちになるんですよね(笑)」

アニメ『矢野くんの普通の日々』天崎滉平と貫井柚佳が明かす、キャラクターの魅力

―――それぞれキャラクターを演じる際に意識したところを教えてください

天崎「意識したのは1点だけです。『お芝居で口説こうとしない』です」

貫井「矢野くんの台詞だけを見ると、甘い言葉に聞こえちゃいそうですよね」

―――矢野くんは無意識でしょうが、思い返すとキュン台詞を言っています

天崎「台詞もそうですし、矢野くんの顔も綺麗で、絵も綺麗で、アップになるし...。そうなると、演じる身としましては、少し"何か"を入れそうになるんです。でも、"違う違う。矢野くんはピュアだ"と思い直し、天崎の口説きが入らないように気をつけていました(笑)。収録中、スタッフさんからも『今のは範ちゅうを超えているかもしれませんね』と言っていただき、調整をしました」

貫井「微妙なあん梅を見事に表現されていて、すごいなと思いました」

天崎「嬉しい！」

――貫井さんはいかがでしょう？

貫井「いろいろありますが、たとえば清子ちゃんは、矢野くんがケガをしたときに『矢野くん！』って反応するんです。ケガをするたびに名前を呼んで驚くので、思わず出ちゃう声の出し方はしっかりした発声ではなく準備していない発声で、また一辺倒にならないよう意識しました。距離感が縮まるにつれて変化もありますが、『矢野くん！』、『矢野くん！？』といったようにレパートリーを増やしつつ、繊細に表現したいなと思いました」

天崎「『矢野くん！』の声の出し方がめっちゃ好きです。貫井さんの『矢野くん！集』を作ってほしいです(笑)」

貫井「ショート動画でできそう(笑)！」

――心配性の清子さんですが、ご自身は心配性だと思いますか？

貫井「心配性ですね。たとえば荷物だと、傘は絶対に持っているし、裁縫道具も持っていますし、常にハンコも持っています」

天崎「ハンコは持たない方がいいんじゃ...(笑)」

貫井「でも何かあったときに必要かなって(笑)。あと、ポイントカードもたくさん持っていて、財布も"10年手帳か？"と思うほどパンパンなんですよ。"あー！家に置いてきちゃった！"ってなったら嫌だなと思うし、すぐに解決できるようにしたい。そうなると、どんどん荷物が増えて...常に登山みたいになっています(笑)」

天崎「実は僕も一緒で心配性なんです。"これも必要になるかもしれない"、"こんなことがあったときにこれがいるかも"と、かばんに入れていくとパンパンになってしまいました。

ただ、パンパンな状態でかばんを持っていると徐々に変形しちゃうんですよ。それは嫌だったので、自分で取捨選択をしているのですが...いまだにかばんの中には3つくらいポーチがあります(笑)。区分けもしないとかばんの中がガチャガチャになってしまうので、DIYをして仕切りも作りました」

――お2人ともに心配性だったのですね

貫井「お薬手帳とか持っていません？」

天崎「それは家にあるな〜。かばん事情を聞いてみて分かったのですが、貫井さんは僕よりも心配性だと思います(笑)」

アニメ『矢野くんの普通の日々』矢野剛役・天崎滉平、吉田清子役・貫井柚佳

文・写真＝浜瀬将樹

衣装協力：

an another angelus

Mon Amie

Raffia

RANDA

放送情報

アニメ「矢野くんの普通の日々」

原作：田村結衣

監督：松尾晋平

出演：天崎滉平、貫井柚佳、種崎敦美(※「崎」は正しくは「立さき」)、坂泰斗、高橋李依、岩崎諒太ほか

放送局：日本テレビ／毎週火曜25時29分〜 ほか

※配信サイトでも配信中

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ