元NHK中川安奈アナ、日焼け跡際立つ濡れ肌キャミ姿公開「雰囲気が違って新鮮」「自然体で美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が12月15日、自身のInstagramを更新。海外ロケでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHK美人アナ「貴重」日焼け跡際立つキャミソール姿
中川は「先日、フリーになって初の海外出張の投稿をしましたが...行き先はコロンビアでした」とつづり、2026年1月1日放送のフジテレビ系新春特番「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」（よる9時30分〜）のリポーターとしてコロンビアにロケに行ったことを報告。「とにかく人生初体験のオンパレード！！」とロケを振り返り、日差しを浴びた日焼け跡が際立つキャミソール姿を披露している。
この投稿には「健康的で素敵」「日焼け跡が印象的」「雰囲気が違って新鮮」「お肌が綺麗」「海外ロケお疲れさま」「貴重なショット」「自然体で美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈アナ、海外ロケでのオフショット公開
◆中川安奈の投稿に反響
