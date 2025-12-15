みりちゃむ「めっちゃギャルな服」で素肌見せ「セクシー」「カッコ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が12月14日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソール姿を公開した。
【写真】23歳ギャル「セクシー」布面積少ない服で素肌輝く
◆みりちゃむ、美肩＆ウエスト輝くミニキャミ姿披露
みりちゃむは「久々めっちゃギャルな服」「そして夏の日焼けの名残でお腹黒い」とつづり、ソロショットを投稿。美しい肩とウエストが際立つ白のミニ丈キャミソールにアニマル柄のアウターを羽織り、デニムのボトムスを合わせたファッションを披露した。
◆みりちゃむの投稿に「雰囲気がガラッと変わった」と反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美人」「セクシーで綺麗」「大人っぽい」「カッコ可愛い」「雰囲気変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
