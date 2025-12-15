安藤優子、豪華料理ずらり 2日分の夕食公開「お店レベルのクオリティ」「和洋中なんでも作れちゃうのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】キャスターの安藤優子が12月15日、自身のInstagramを更新。2日分の夕食を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「お店レベル」と話題の牛しゃぶなど並んだ豪華夕食
安藤は「本日は年に一度の人間ドック，なので絶食」「なのに、ここ二日間の食卓レポート」と2日分の夕食の写真を投稿。1日目は、彩り豊かな3種類のパスタに加えて「ハマグリしゃぶしゃぶ」とハマグリや春菊などを使った鍋料理、2日目は「牛しゃぶ」「中華前菜3点盛り」「湯葉の煮浸し」などが並んだ豪華な食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「お店レベルのクオリティ」「和洋中なんでも作れちゃうのすごい」「全部美味しそう」「盛り付けも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、豪華な夕食披露
◆安藤優子の投稿に「お店レベルのクオリティ」と反響
