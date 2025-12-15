MEGBABY「圧巻のイケメン姿でした」息子の七五三ショット公開「本当にハンサム」「成長が早くて感動」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】モデルで実業家のMEGBABYが12月14日、自身のInstagramを更新。長男の七五三ショットを公開し、話題を呼んでいる。
◆MEGBABY、息子の七五三を祝う親子ショット
MEGBABYは「昨日は5歳の七五三でした」「本当に誇らしい圧巻のイケメン姿でした」とつづり、神社で撮影した記念写真を投稿。着物姿の長男とMEGBABYが寄り添って、MEGBABYが長男のほっぺを触っている仲睦まじい親子ショットを公開している。
◆MEGBABYの投稿に反響
この投稿には「成長が早くて感動する」「素敵な親子」「愛が伝わる」「本当にハンサム」「誇らしそうな表情が印象的」「心が温かくなった」などの反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
