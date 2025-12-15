これまで高額商品も受け取ってきたが…IVE、ファンからのプレゼントを今後辞退すると発表【全文】

ガールズグループIVE（アイヴ）がファンレター以外のプレゼントをすべて受け取らない方針に変えた。

12月15日、IVEの所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「今後、ファンレター以外のすべてのプレゼントおよびサポートを受け取らないことを決定した」と発表した。

続けて「お贈りいただくプレゼントが、よりファンの皆さまに必要な場所へと還元されることを願う気持ちから決定した事項であるため、ご理解とご協力をお願いしたい」と説明し、現在準備中のプレゼントやサポートについても辞退する方針を明らかにした。

変化を見せる「ジョゴン（朝貢）」文化

韓国芸能界、特にK-POP界には一風変わったサポート文化、いわゆる「ジョゴン」が根付いている。ジョゴンを漢字で表すと「朝貢」となり、文字通り「貢ぎ物」を意味する。

個人ではなく、集団で行われることが多い。オンラインコミュニティで知り合ったファンたちが、アイドルが喜びそうなプレゼントを選び、募金して購入したあと、所属事務所宛に発送するなどの対応を行う。

プレゼントが高価であるほど「人気の証」と見なされる傾向があり、高級ブランドの商品が選ばれることも少なくないという。

実際にIVEはデビューから現在まで、ファンからのプレゼントをずっと受け取ってきた。

例えば、ウォニョンは今年、21歳の誕生日（8月31日）を迎えて、多くのプレゼントを受け取っている。それは、高級ブランドのバッグ、洋服、ジュエリー、靴、アクセサリー、香水に加え、マッサージガン、ゲーム機、カメラ、キャラクターグッズまで揃っており、総額は約5億ウォン（約5000万円）に達したと報じられたほどだ。

しかし、この「ジョゴン」は近年、一切受け取らないと宣言する芸能人やアイドルが少なくない。BTSやSEVENTEEN、aespa、G-DRAGONなども、同様にプレゼントの受け取りを控える方針を取っている。

デビューから4年となったIVEが、なぜ突然方針を変えたのか詳細は不明だが、少なくとも公式には、IVEへのジョゴンは一区切りを迎えることになった。

STARSHIPエンターテインメントの全文は、以下の通り。

こんにちは。

IVEを応援してくださっているファンの皆さまに、心より感謝申し上げ、IVEのファンレターおよびプレゼント、サポートに関するご案内を申し上げます。

今後、ファンレター以外のすべてのプレゼントおよびサポートを受け取らないことを決定いたしました。

お贈りいただくプレゼントが、よりファンの皆さまに必要な場所へと還元されることを願う気持ちから決定した事項であるため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

現在準備中であったり、計画中のサポートがあったりしましたら、丁重にお断り申し上げ、ファンの皆さまのお気持ちのみ、ありがたく受け取らせていただきます。

変更されたファンレターおよびプレゼント、サポート規定に関する詳しい内容は、下記をご確認ください。

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。