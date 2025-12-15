¤Ä¤¤¤Ë·Ù»¡¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡Ä¡È´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î½÷²¦¡É¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ¤ÇÁÜººËÜ³Ê²½
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡õ°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ö¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£Ä¹¤Ï12·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬Èï¹ð¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤¬5·ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤¬¹ðÁÊ¤·¤¿°Æ·ï¤¬1·ï¡¢·×6·ï¤ò³Æ·Ù»¡½ð¤ÇÁÜººÃæ¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁÜºº¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤ÈÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Â¦¤¬¡¢ÆÃ¼ì½ý³²¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡°ãÈ¿¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤·¤¿°Æ·ï¤Ï¹¾Æî½ð¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÀÅ©»Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ãË¡¤Ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹¾Æî½ð¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤¬¡Ö¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬Âà¼Ò¸å¡¢Á°Ç¯¤ÎÇä¾å¤Î10¡ó¤Ê¤É¡¢¿ô²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¿ôÀéËü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¶âÁ¬¤òÄÉ²Ã¤ÇÍ×µá¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇµÕ¤Ë¹ðÁÊ¤·¤¿»ö·ï¤ÏÎ¶»³½ð¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃÊ³¬¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤Ë½¾¤¤¡¢¸·Àµ¤ËÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡¢Ìô¤ÎÂåÍý½èÊý¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÅÀÅ©»Õ¤È¤µ¤ì¤ëA»á¤«¤é¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë¤ä¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Ç°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿Ë»¤Ê»£±ÆÆüÄø¤ÇÄÌ±¡¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉáÃÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤Ë±ý¿Ç¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç´Ú°å»Õ²ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢A»á¤¬¹ñÆâ¤Î°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°åÎÅË¡Âè27¾ò¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ëÌÀÇò¤ÊÌµÌÈµö¤Î°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿ÁÜºº¤È½èÈ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï°ìÏ¢¤ÎÏÀÁè¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤Ï1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Á¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡Á¡Ù¤ä¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡£