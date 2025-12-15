「やめてくれ」の声も…“2000円札を本州に輸出する活動”をたった一人で続ける人物を直撃
ただでさえキャッシュレス化が進んだ昨今、もうめっきり見なくなりましたね……。なにがって、2000円札をです。
ところが、沖縄県ではかなり状況が異なる模様。2000年に開催された主要国首脳会議「沖縄サミット」に合わせ、日本銀行が発行したのが2000円札でした。
沖縄のシンボルである首里城の守礼門が描かれるなど、沖縄県民にとっては思い入れの深いお札といえるでしょう。事実、今も沖縄県内で2000円札は日常的に入手できるそうです。
でも、残念ながら本州での流通量は減る一方。そんななか、一人気を吐く頼もしい存在がいました。
2025年7月、Xユーザーのまずいもやしさん（@reitoumoyashi）は10枚以上はあるであろう2000円札が写った画像とともに以下の文章を投稿しました。
「2000円札を内地に輸出する活動を行っております」
なぜ、そんな活動を始めようと思ったのか？ 活動を始めてから成果は表れているのか？ 本州で2000円札を使ったらお店で驚かれないか？ ……などなど、まずいもやしさんに話を聞いてみました！
◆活動内容は「沖縄のATMでできるだけおろして、本州で使う」
――「2000円札を内地に輸出する活動」は、いつからスタートされましたか？
まずいもやし：当該ツイートをした日、2025年7月11日からです。
――「2000円札を内地に輸出する活動」とは、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか？
まずいもやし：沖縄のATMで2000円札をできるだけおろして、本州に戻って本州での支払いに使うという活動です。
沖縄のATMには「2000円札優先」というボタンがあり、そのボタンを押すと2000円札が出てくる確率が高くなるんです。
――なぜ、このような活動を始めたのですか？
まずいもやし：特に深い理由はありません。ほぼ沖縄でしか流通していない2000円札を、本州や九州など沖縄以外でも見かける機会が増えればいいなぁと。
――わざわざ沖縄に行くのは大変だと思うのですが、まずいもやしさんは沖縄に行くことが多いのでしょうか？
まずいもやし：いいえ、今回で二回目です。関東出身の佐賀在住なので、特に沖縄に縁もないです。当日予約の航空券が安かったので、その日のノリで行きました。
◆空港の売店で「珍しい〜！ いいわね〜」と言われる
――「2000円札を内地に輸出する活動を行っております」と投稿してバズったポストには複数枚の2000円札が写っていました。あの画像には何枚の2000円札がありましたか？
まずいもやし：たぶん、10枚程度だったかと思います。
――「内地に輸出する」とは、つまり本州で2000円札で買い物をするということだと思います。実際、本州のどこのお店であの2000円札は使いましたか？
まずいもやし：2枚は小松空港（石川県小松市）の売店と京成高砂駅（東京都葛飾区）付近のお惣菜屋で使いました。あとは6枚ほど、友人と交換しました。
――今や、2000円札を本州で見かけることは本当にめずらしくなりました。このお札を渡したとき、店員さんはどんな反応でしたか？
まずいもやし：小松空港の売店の人には、「珍しい〜！ いいわね〜」と言われました。一方、京成高砂のお惣菜屋の店員さんは「2000円お預かりします」と普通にお札を受け取るだけの反応でした。2000円札を渡した友人は「俺も今度、（本州に）密輸するか〜」「（過去に）海外の換金所に行ったら、偽札に疑われて大変だった」と言っていましたね。
◆同じ志を持つ人がいたら2000円札を本州に輸出してほしい
――「2000円札を内地に輸出する活動」を始めてから、本州で2000円札を見る機会が増えた実感はありますか？
まずいもやし：いいえ。
――今のところ、沖縄に行くしか2000円札を入手する方法はなさそうでしょうか？
ところが、沖縄県ではかなり状況が異なる模様。2000年に開催された主要国首脳会議「沖縄サミット」に合わせ、日本銀行が発行したのが2000円札でした。
沖縄のシンボルである首里城の守礼門が描かれるなど、沖縄県民にとっては思い入れの深いお札といえるでしょう。事実、今も沖縄県内で2000円札は日常的に入手できるそうです。
2025年7月、Xユーザーのまずいもやしさん（@reitoumoyashi）は10枚以上はあるであろう2000円札が写った画像とともに以下の文章を投稿しました。
「2000円札を内地に輸出する活動を行っております」
なぜ、そんな活動を始めようと思ったのか？ 活動を始めてから成果は表れているのか？ 本州で2000円札を使ったらお店で驚かれないか？ ……などなど、まずいもやしさんに話を聞いてみました！
◆活動内容は「沖縄のATMでできるだけおろして、本州で使う」
――「2000円札を内地に輸出する活動」は、いつからスタートされましたか？
まずいもやし：当該ツイートをした日、2025年7月11日からです。
――「2000円札を内地に輸出する活動」とは、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか？
まずいもやし：沖縄のATMで2000円札をできるだけおろして、本州に戻って本州での支払いに使うという活動です。
沖縄のATMには「2000円札優先」というボタンがあり、そのボタンを押すと2000円札が出てくる確率が高くなるんです。
――なぜ、このような活動を始めたのですか？
まずいもやし：特に深い理由はありません。ほぼ沖縄でしか流通していない2000円札を、本州や九州など沖縄以外でも見かける機会が増えればいいなぁと。
――わざわざ沖縄に行くのは大変だと思うのですが、まずいもやしさんは沖縄に行くことが多いのでしょうか？
まずいもやし：いいえ、今回で二回目です。関東出身の佐賀在住なので、特に沖縄に縁もないです。当日予約の航空券が安かったので、その日のノリで行きました。
◆空港の売店で「珍しい〜！ いいわね〜」と言われる
――「2000円札を内地に輸出する活動を行っております」と投稿してバズったポストには複数枚の2000円札が写っていました。あの画像には何枚の2000円札がありましたか？
まずいもやし：たぶん、10枚程度だったかと思います。
――「内地に輸出する」とは、つまり本州で2000円札で買い物をするということだと思います。実際、本州のどこのお店であの2000円札は使いましたか？
まずいもやし：2枚は小松空港（石川県小松市）の売店と京成高砂駅（東京都葛飾区）付近のお惣菜屋で使いました。あとは6枚ほど、友人と交換しました。
――今や、2000円札を本州で見かけることは本当にめずらしくなりました。このお札を渡したとき、店員さんはどんな反応でしたか？
まずいもやし：小松空港の売店の人には、「珍しい〜！ いいわね〜」と言われました。一方、京成高砂のお惣菜屋の店員さんは「2000円お預かりします」と普通にお札を受け取るだけの反応でした。2000円札を渡した友人は「俺も今度、（本州に）密輸するか〜」「（過去に）海外の換金所に行ったら、偽札に疑われて大変だった」と言っていましたね。
◆同じ志を持つ人がいたら2000円札を本州に輸出してほしい
――「2000円札を内地に輸出する活動」を始めてから、本州で2000円札を見る機会が増えた実感はありますか？
まずいもやし：いいえ。
――今のところ、沖縄に行くしか2000円札を入手する方法はなさそうでしょうか？