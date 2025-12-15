◆プロボクシング・トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

１７日に東京・両国国技館で行われるトリプル世界戦の会見が１５日、都内のホテルで行われた。ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝と対戦する５階級制覇王者のＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝は、「堤は大変尊敬しているファイターの一人。彼がここまで成し遂げてきたこと、今現在も続けてやっていることをリスペクトしている。そういう相手と戦うことにワクワクしている。試合当日、どんな戦いができるか楽しみ」と意気込みを語った。

白のハイネックにジャケット、サングラス姿で会見に出席したドネアは、「いつでもコンディショニング、トレーニングを続けているので全く問題ない。大きい試合であれ小さい試合であれ、試合が組まれてからの日数が短くても長くても同じようにコンディションを整えている全く問題ない状態だ」と順調な調整をアピール。

会見に同席したマネジャー兼トレーナーのレイチェル夫人も「（ドネアは）レジェンドとか、殿堂入りするとか言われているが、確かに経験も試合の大きな鍵になってくる。現役を続ける中で得てきた集中力の高さ、規律、試合でのクリーンファイト、パワー、スピード、全て持ち合わせている。トレーニングキャンプでやるべきことは全てやってきた」と強調した。

ドネアは井上尚弥（大橋）とバンタム級王座統一戦で２度対戦。１９年１１月にさいたまスーパーアリーナで０―３の判定負け、２２年６月にも同会場で２回ＴＫＯ負けを喫しており、１０日の来日時には「日本での自分の歴史を書き換えるために来た」と話していた。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。