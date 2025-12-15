東京Ｖユースが１４日、高校年代最高峰の大会の「高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ ＥＡＳＴ」の最終戦を行い、鹿島ユースに２―４で敗戦した。

前半６分に鹿島ユースのＦＷ吉田湊海に先制点を決められると、後半２５分までに４失点を許す展開に。それでも、ここから猛反撃を繰り広げ、同３７分に中盤で縦パスを受けたＦＷ仲山獅恩がドリブルから左足ミドルシュートを決めて１点を返すと、終了間際にＭＦ下吉洸平が２点目。勝利で締めくくることは出来なかったが、小笠原資暁監督が「気持ちが強いやつが多い。サッカー選手の根底に、そのマグマみたいなものは絶対必要だと思うので、そういうのがある選手が多い集団。個が際立つというか、全員の気持ちが同じぐらい強いなと感じます」と評した最終学年の選手を中心に、東京Ｖらしさを示す内容でもあった。

試合後、指揮官は「勝たせてやれなかったので、それが一番悔いが残る」と悔しさをにじませつつ、「４点食らったら普通は心折れそうなものですけど、それでもちゃんと返しにいったというのは誇らしかったですね」とたたえた。

これで１１年ぶりにプレミアリーグに復帰した今季の全日程を終え、８勝５分け９敗で１２チーム中８位だった。残留こそ決めたものの、指揮官は「本当にどこも良いチームなので、１試合、１試合本当に難しいですけど、でも、もっと良い練習したら、もっと良いゲームができて、きっと優勝できたんじゃないかなという心残りがあります」と振り返った。