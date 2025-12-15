◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。17日に開催が迫った正規王者・堤聖也(角海老宝石)との団体内統一戦での試合のポイントを明かす場面があった。

堤は今年2月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功も、左目の手術で指名試合が不可能となり休養王者に認定された。復帰後は堤の休養を受けて暫定王者から正規王者に昇格し、7月に比嘉と引き分けたアントニオ・バルガス（米国）との対戦が義務付けられていたが、バルガスは最近母親が亡くなったため、6月に暫定王座を獲得したドネアが堤の対戦相手になった。

ドネアは「彼はスタミナがあってタフです」と堤の印象を明かした。その上で、スキルの部分が相手より優位な部分で、堤の弱点だという。「彼はスキルが弱点だけど、手数と前進する力で補っている。自分も同じように強く押せますし、スタミナにも自信があるので問題ありません。彼にはないスキルもある」と自信の言葉を残した。

そして「常に派手なKOを狙っている」と口にした。「それが自分のスタイル。でもどんな形であれ勝利は勝利。自分のボクシングは、打ち合いもカウンターもできる。勝つための引き出しはたくさんある」と説明した。

今までも多くのベルトを巻いてきたが、今でもベルトへの強い思いは変わらない。「ベルトホルダーとの試合は楽しみ。全てを手に入れたい。団体のトップに立つ証ですし、全てを奪いたい。自分の心技体の限界も試したいからベルトは大切」と語った。