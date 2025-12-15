IVE・ウォニョン、色気あふれるラグジュアリーなビジュアル披露 ソロ写真集『D’ICON VOLUME N°31 JANG WONYOUNG ONE AND ONLY』予約スタート
韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョンによるソロ写真集『D’ICON VOLUME N°31 JANG WONYOUNG ONE AND ONLY』（2026年1月28日発売）の受注予約が、世界初のK-POP総合デパート「D’PARTMENT」の公式オンラインストアで、きょう15日からスタートした。
【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン
「D’ICON」は、K-POPのトップアーティストから次世代を担う存在までを網羅する写真集シリーズで、今回が31作目。IVEのメンバーとして世界的な人気を誇るチャン・ウォニョンが登場し、飾らない表情を素肌感のある撮影と柔らかな光がそっと包み込み、透明感をいっそう引き立てている。また、冬らしいラグジュアリーな雰囲気とシックで色気あるビジュアルを堪能できる、洗練されたカットを多数収録。ナチュラルとエレガント、そのどちらの魅力も一冊で堪能できる、贅沢な構成となっている。
チャン・ウォニョンは2004年生まれ。IZ*ONEでの活動を経て、21年にIVEとしてデビューした。IVEはメッセージ性のある音楽と完成度の高いパフォーマンスで、K-POP第4世代を代表する6人組として存在感を確立。その中でもチャン・ウォニョンは、圧倒的なビジュアルと表現力で“第4世代を象徴するアイコン”と称され、ファッション誌の表紙やブランドアンバサダーとしても活躍を続けている。
本作はA・B・C・Dの全4タイプ展開で、表紙デザインはすべて異なる仕様。本編の写真は共通で、タイプごとにフォトカードやアクリルグッズ、カレンダーなど異なる付録が付属する。
さらにD’PARTMENTでの購入者には、日本独占の購入者限定特典として、写真集未収録の未公開カットを使用したクリアフォトカードが付属。これらはオンラインストアのほか、東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」4階にある実店舗でも取り扱われる。
