¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ç¸òÂå¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡Ö¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³ùÅÄÂçÃÏÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢³ùÅÄÂçÃÏÁª¼ê¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¤±¤¬¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
³ùÅÄÁª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥ºÁª¼ê¤È¸òÂå¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï0-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì·÷³°¤Ç¤¢¤ë5°Ì¤ØÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë³ùÅÄÁª¼ê¡£¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃåÃÏ»þ¤ËÉ¨¤ò²áÅÙ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬´°Á´¤Ë°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÚÆù¤ÎÉé½ýÎò¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤À¡£ÌÀÆü¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£