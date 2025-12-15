俳優中村雅俊（74）が15日、東京・千代田区のニッポン放送イマジンスタジオで、映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）の原作「噴水 五十年目の俺たちの旅」出版記念トークイベントに、脚本家の鎌田敏夫氏と出席した。

「俺たちの旅」は1975年に日本テレビ系列で放送された昭和の青春を象徴するドラマシリーズ。今回が初映画化で、“カースケ”こと津村浩介役で主演する中村が映画初監督を務める。

監督業について「やるべきことはやった」と胸を張った。製作に関する全ての決定権は監督にある。「現場で迷うこともあったし、正解が分からないし、スタッフが付いてきてくれるのかもあった」と吐露。「でも、みんな付いてきてくれた」という。「『俺たちの旅』をこんなに皆さんが好きでいてくれるのが分かって、ありがたい気持ちと共に重圧もある。だから公開がドキドキです」と素直な気持ちを語った。

鎌田氏からは「あまり説明をするなと言われた」とし、「シーンの間と間のストーリーを見ている人に想像させろ」とアドバイスされたという。鎌田氏は「初監督だと説明したくなる。でも、説明したら感情が飛ぶと教えた」と説明した。

出演者としては「正直、反省もある」とした。「どうしても自分の芝居に対しては甘いというか、OKを出してしまったのが1つ、2つある」。監督として編集作業をしている時、「皆さんには分からないと思うけど、ボク的にもうちょっとだなっていうのがあった」と告白。だが、「監督もやって、出演したからとは言いたくない」とした。

監督として、同作について「最後が『国宝』になっている」とニヤリ。「言える範囲で」と前置きをすると、「国宝は歌舞伎の話でしょう。最初はやくざの抗争だけど」とにおわせてアピールした。