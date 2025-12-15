¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡¢Ä®Ì¼¡¢Öà½÷¡¢¸Ñ¡Ä°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×àÊÑ¿È»ÑáÂçÊü½Ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×
¹È¤ä¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤ë»Ñ¤â
¡¡½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤ÎàÊÑ¿È»Ñá¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°½À¥¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¶åÏº½õ°ð²Ù¤È¤·¤Æ²Ö³¡¤äÉð»Î¡¢Ä®Ì¼¤Ë²½¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£14Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢Öà½÷»Ñ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤Ë»à¤Î¤ª¹ð¤²¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌó1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹È¤ä¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤ë²½¾Ñ¤Î²áÄø¤ä¡¢¿¬Èø¤¬À¸¤¨¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÎÉð»Î¡¢ÀÖ¤¤È¾¶ß¤ÎÄ®Ì¼¡¢Çò¤¯µ±¤¯Öà½÷¤Î¤Û¤«¡¢²£ÉÍ¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢¶¶ËÜ°¦¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤ª¸Ñ¤µ¤Þ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ê¤é¡¢ÄÕ½Å¤â¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡¢´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£