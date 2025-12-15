Jリーグは15日、来年2月に開幕する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。

J1は東西10チームずつに分かれ、アビスパ福岡や、来季8年ぶりに昇格するV・ファーレン長崎は西地区に入った。東地区は今季優勝の鹿島、17年ぶり昇格の千葉などが入る。地域リーグラウンドを行った後、プレーオフ（PO）ラウンドで最終順位を決める。

J2とJ3は計40チームが東西南北に分かれて地域リーグラウンドを実施し、その後にPOラウンドを行う。カテゴリー間の昇降格はない。対戦カードは19日に発表する。

J1の地域リーグラウンドの組み分けは以下の通り。

【東地区】

鹿島

水戸

浦和

千葉

柏

FC東京

東京V

町田

川崎

横浜M

【西地区】

清水

名古屋

京都

G大阪

C大阪

神戸

岡山

広島

福岡

長崎

J2、J3は以下の通り

【東地区A】

八戸

秋田

仙台

山形

栃木SC

栃木シティ

群馬

横浜FC

湘南

相模原

【東地区B】

札幌

福島

いわき

大宮

甲府

松本

長野

磐田

藤枝

岐阜

【西地区A】

新潟

富山

金沢

FC大阪

奈良

讃岐

徳島

愛媛

今治

高知

【西地区B】

滋賀

鳥取

山口

北九州

鳥栖

熊本

大分

宮崎

鹿児島

琉球