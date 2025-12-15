¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×³«±é20Ê¬Á°ÅþÃåàÃÙ¹ï¥¢¥¤¥É¥ëá»ÕÁö¤ÎÂç¼ÀÁö¡ª¶ÛÇ÷Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¹²¤Æ¤ÆµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö²Ý¶â¤·¤Æ10000±ß¡×ÄË¤¤½ÐÈñ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤Îº´Æ£ÛÙ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿²Ë·¤Ë¤è¤ëÃÙ¹ï¤ÎÅ¿Ëö¤òÄÉ¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈáÊó¡£º´Æ£ÛÙ¥×¥í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿²Ë·¡×¤È¡¢13Æü¤ËÂçºå¾ë¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÙ¹ï¤·¡¢¸ø±àÆâ¤òÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ëº´Æ£¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ßê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó!!!!! ¿²Ë·¤·¤Þ¤·¤¿!!!!! ½ÐÈÖ10Ê¬Á°¤Ë²ñ¾ìÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿!!!¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿!!!¿·´´Àþ¤¬ËþÀÊ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö²Ý¶â¤·¤Æ10000±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿!!!!! ½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!!! (¼«¶È¼«ÆÀ)¡×¤È¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«±é20Ê¬Á°¤Ëº´Æ£¤¬±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¡Ø¿²Ë·¡ÙÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈinÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤ÈÂê¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¸ø³«¡£º´Æ£¤Ï¡ÖÎÞÌµ¤·¤Ç¤Ï¸«¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä H²ì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»ÕÁö!!¡×¡Ö¹²¤Æ¤ÆµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖºÇÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö²Ý¶â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£