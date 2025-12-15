「水あめを買う女」を語る住職

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は16日、第12週「カイダン、ネガイマス。」の第57回が放送される。

大雄寺でお払いをうけるレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)と松野トキ(郄石あかり)、正木清一(日高由起刀)。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職(伊武雅刀)は、大雄寺に伝わる怪談「水あめを買う女」を語る。

住職の怪談に感銘を受けたヘブンは、すっかり怪談に魅了される。もっと怪談を聞きたいと興奮するヘブンに、トキは自分が怪談好きであることを打ち明けたいと思うが、一歩踏み出せずにいた。

番組公式インスタグラムは、住職役の伊武がクランクインする様子を動画で公開。「お声からも怖さ増し増しになりそう！」「今だに伊武さんの声を聞くと(宇宙戦艦ヤマトの)デスラー総統！と思ってしまうのです」「もう本物の住職でもおかしくない悟りをひらいた感じが」と期待の声が上がっている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。