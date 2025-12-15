桑木志帆が千葉県市原市で1日警察署長に就任 颯爽と白バイにまたがり敬礼！
桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。「先日 千葉県市原市の1日警察署長を務めさせて頂きました」と記すと、制服姿でパトカーに乗った写真を投稿した。
「ずっと憧れだった1日警察署長を出来たこと制服に袖を通せたことすごく嬉しくて感無量でした」と本人も大喜びの体験。「最初は警察の方々に囲まれて何故かドキドキしてましたが、市原警察署の皆様が暖かく迎えて下さり最後はもう終わってしまうんだと寂しい感情になりました。笑」と警察の人たちに囲まれた時の素直な感想も明かしていた。そして今回のイベントを経験して「街でパトカーを見たりサイレンを聞くとより一層かっこいい！！！と思います」と心境に変化も。「私を通して市原市の皆様の防犯、防災意識を少しでも高めて貰えたなら良かったなと思っております」「イベントを見に来てくださった地域の皆様、ファンの方々ありがとうございました！」と感謝すると、「年末は何かと忙しく運転もせかせかしがちですが、心に余裕を持って過ごしたいと思います」と自分自身も落ち着いた年末を送りたいと綴っていた。投稿ではパトカーの運転席や大きな白バイにまたがり、カメラに向かって敬礼する写真を公開したが、文末にはハッシュタグを添えて「#敬礼は」「#まだまだアマチュア」と、今ひとつポーズが決まっていないことを気にしている様子。さらに千葉県警のマスコットキャラクター「シーポック」との2ショット、インタビューに答える写真なども公開した。投稿を見たファンは「かわいい署長さんですね！」「とってもお似合い」「こんな可愛くてカッコいい署長さんに逮捕されたい」などとコメント。また「今知って泣きそうです。告知してくれたら行きました」とイベントに行き損ねたことを悔しがるファンもいた。
