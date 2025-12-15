タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。定年後の夫たちに苦言を呈した。

定年後の夫から家計簿をチェックされ食費が多い、料理を作りすぎと偉そうに言われた、とぼやくリスナーのメッセージに同情。「家計簿見直す夫って嫌いやわあ！やめとくれ！男の人がそういう細かいことを言うな」と加勢した。

また、「男って会社辞めてきて家におったら少年に戻っていくね。かっこいい大人じゃなくて、子どもに戻る。あれしたい、これ食べたい…とかが幼稚、単純！ひねりがない」と指摘した。

同局・北村真平アナが「心が少年の人って、外見も少年のかわいさがあるから許される」と語ると、上沼は拍手を送り「そうなの！見た目おっさんで、言いたい放題」とあきれた。

「“夫を夫と思わない、夫とペットは一字違い…夫をペットと思おう”ってなドラマあったけど、全然ちゃうわ！」とツッコミ。「犬は15年経ってもかわいいでしょ？ちょっと歩き方ヨボヨボしだしても愛おしいやん！…愛おしないやん、人間のおっちゃんは！」と絶叫し、「一字違いが大違い」と一蹴した。

リスナーの夫にも「やっぱり謙虚にならないと。こんなんしてたら捨てられるで。離婚の理由になると思いますよ。そんな家計簿見て…」と忠告していた。