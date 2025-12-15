英情報機関の対外情報部（MI6）トップに就任したブレイズ・メトレウェリ氏/United Kingdom Foreign Office/AP

（CNN）英情報機関の対外情報部（MI6）のメトレウェリ長官は15日に行われる初の公の場での演説で、「最前線はどこにでもある」と警告する。

メトレウェリ氏は今秋、MI6の116年の歴史の中で、女性として初めて長官に就任した。MI6の長官は「C」と呼ばれ、秘密主義で知られる組織の中で唯一氏名が公表される。

メトレウェリ長官はロンドンのMI6本部で、技術的な混乱や情報操作、テロリズムなど英国が直面する脅威が一段と複雑化している状況を指摘するとみられる。

長官は「攻撃的で、拡張主義的で、修正主義的」なロシアをはじめとする敵対勢力がもたらす深刻な脅威についても言及する。

長官は「混乱の輸出は、ロシアの国際関係へのアプローチにおける欠点ではなく、特徴だ。（ロシアのウラジーミル・）プーチン大統領が戦略を転換せざるを得なくなるまで、こうした状況が続くことを覚悟しておくべきだ」と述べるとみられる。

安全保障専門家は、ロシアが隣国ウクライナへの全面侵攻後、西側諸国に対してハイブリッド戦を仕掛けていると指摘する。英国では、ロシアの支援を受けた工作員がウクライナ関連の工場に放火したと警察が発表した。

欧州各地でも、空港付近で目撃されたドローンによって航空便が停止したほか、ポーランドやルーマニアではNATO（北大西洋条約機構）の空域が侵犯された。バルト海では海底ケーブルが切断され、妨害工作の懸念が高まっている。これらの事案への関与をロシアは認めていない。

メトレウェリ長官はまた、テクノロジーを習得することの重要性を強調するとみられる。長官は映画「ジェームズ・ボンド」で知られる「Q」に相当する、技術・イノベーション部門の責任者を以前務めていた。

長官は演説の締めくくりで、英国の安全保障に対する脅威への対処において、人間の主体性の力を強調する。「21世紀の決定的な課題は、誰が最も強力な技術を手にしているかではなく、誰が最も優れた知恵でそれらを導くかだ。私たちの安全、繁栄、そして人間性は、これにかかっている」

長官は、科学技術が介在する、より危険な世界において、未来がどのように展開していくのかを決定づけるために、「我々が共有する人間性の再発見」を訴える見通し。

今年に入りMI6はダークウェブを利用して潜在的なスパイを誘い込み、特にロシアを標的とした機密情報を送信させることを目的としたオンラインの窓口を開設した。

「サイレント・クーリエ」と呼ばれるこのポータルは、世界中のどこからでも、英情報機関に情報を匿名で送れる安全なメッセージプラットフォームにアクセスできる仕組みだ。前任のムーア長官が2023年、プラハでの異例の公開演説で、ロシア国民に向けて英国のためにスパイ活動を行うよう呼びかけたことを受けて設置された。