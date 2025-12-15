【資さんうどん】年越しそばが事前予約で10%OFFに - 九州・山口の66店舗限定
資さん(すけさん)うどんでは、九州各県および山口県の各店舗(計66店舗)で12月11日〜28日の期間、年越しそばの事前予約を受け付けている。事前予約をすると、年越しそば各種・一部トッピングが10%割引となる。
資さんうどんの年越しそば
同店の「年越しそば」は、毎年12月30日・31日の2日間で5万食以上(店内飲食・持ち帰り)を販売する商品。持ち帰りの年越しそばでは、数量限定で海老天(2尾/400円)・肉(300円)の「トッピング」も用意。
12月28日までに「年越しそば各種」「トッピング(海老天2尾・肉)」(年越しそばと一緒に)を事前予約すると、事前予約決済にて10%割引になる。なお、12月30日・31日に予約受付店舗での受け取りとなる。
12月30日・31日は、店頭にて数量限定で通常価格販売も行う。
「年越しそば」事前予約特典
「かけそば二人前」(1,000円)は、そば・つゆ・天かす・とろろ昆布のセット。
かけそば二人前(1,000円) ※一人前イメージ
「海老天そば二人前」(1,400円)は、そば・海老天・つゆ・天かす・とろろ昆布のセット。
海老天そば二人前(1,400円) ※一人前イメージ
なお、今年は九州各県および山口県の各店舗(計66店舗)のみでの販売で、関西・関東エリアでは通常時のテイクアウトのみとなる。
資さんうどんの年越しそば
同店の「年越しそば」は、毎年12月30日・31日の2日間で5万食以上(店内飲食・持ち帰り)を販売する商品。持ち帰りの年越しそばでは、数量限定で海老天(2尾/400円)・肉(300円)の「トッピング」も用意。
12月30日・31日は、店頭にて数量限定で通常価格販売も行う。
「年越しそば」事前予約特典
「かけそば二人前」(1,000円)は、そば・つゆ・天かす・とろろ昆布のセット。
かけそば二人前(1,000円) ※一人前イメージ
「海老天そば二人前」(1,400円)は、そば・海老天・つゆ・天かす・とろろ昆布のセット。
海老天そば二人前(1,400円) ※一人前イメージ
なお、今年は九州各県および山口県の各店舗(計66店舗)のみでの販売で、関西・関東エリアでは通常時のテイクアウトのみとなる。