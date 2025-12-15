私の“ノーベル賞級”アイテム、 福戸あや「news おかえり」アナウンサーリレーコラム
「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木・金曜に出演中の福戸あやアナウンサーです。
12月11日（木）の「ピックアップ」では、ノーベル賞授賞式のニュースをお伝えしました。
日本人のダブル受賞は10年ぶり。しかも、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授という、関西のお二人だったのも嬉しい話題でした。
ノーベル賞のように、人の暮らしをより良くする発明や研究には、本当に頭が下がります。
そんなニュースをお伝えする中で、「私の生活をぐっと豊かにしてくれたものって何だろう？」と考えてみました。
そこで思い浮かんだのが--
Kindleです！
もともと本は断然“紙派”だった私ですが、いざ使ってみるとすっかりハマってしまい、今ではKindleなしの生活は考えられないほど。
まず驚いたのは、紙の本を読んでいるかのような画面の質感です。スマートフォンやタブレットとは画面を照らす方式が違うので、目も疲れません！
防水仕様なのでお風呂で読めるのも魅力の一つ。読んでいて分からない言葉が出てきたら、長押しですぐに解説が出てくるのも本当に便利！！！
コンパクトで軽いのでとりあえずバッグに入れて出かけます！
そして何より、「本を読むためだけの端末」というシンプルさが気に入っています！読書だけに集中できるつくりなんですよね。
魅力を書き出したら止まらないのでこの辺りで….
気づけば、すっかり手放せなくなったKindle！
“読書ライフをアップデートしてくれた”という意味で、私にとっては--ノーベル賞級です！
（次回は北村真平アナウンサーが担当します）
福戸あや
『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）水・木・金曜に出演中。
2022年入社。兵庫県出身。趣味はサーフィン。皆さんの「今年のノーベル賞級〇〇」は何でしたか？