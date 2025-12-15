ふたりの子どもを育てながら仕事をしている結衣。最近は夫婦ともにリモート勤務が増え、お互い家にいる時間が増えるようになりました。そうなると見えてくる、夫の口やかましい一面…。仕事以外は何もしないくせに、文句ばかり。子どもの声にまで「うるさい」と文句を言い出したのです。■細かい性格の夫は怒ってばかり…2人の子どもがいる、結衣。夫も結衣もリモート勤務が多くなり、お互い家にいることが多くなりました。元々細かい性格の夫はリモートになってからさらにうるさくなり…。子どもにまで「静かにしろ」と怒鳴ります。

■子どもにまで… 高圧的な夫ゴミ出しは妻の仕事だと思っている夫は、高圧的な態度。昔は思いやりのある人だったのに、あの頃に言ったことは嘘ばかりだったようで…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、細かい性格の夫が、子どもに対してうるさいと文句を言う場面です。読者からは批判の意見が集まりました。

・仕事中じゃなさそうだからいいじゃないか。子どもが静かにしてたら、具合が悪いのかと思っちゃうよ。



・細かい性格？自分で何もできない陰湿な性格の間違いじゃない？



・静かにさせればいいのね？お前をだがな。



最後に、不倫をしている疑いのある夫に対してと、何も言い返さない妻に対しての読者の意見です。

・まず世の中の妻のみなさん、心の中で気持ちをとどめてないで言っていいのよ！言いなさいよ……！ダメンズ製造機になったらダメ！！



・こんなのに外に女いるの謎なんだが。



・仕事より不倫で忙しいくせに！！



・妻子にしかいばれないダセー父親だな。うちの旦那と同じだ。



最後に、夫もリモートワークなのにゴミ出しさえしない夫につていの意見です。

・ゴミ出しすらできないのか。



・もう空気の扱いでいいと思う。



・こいつ、会社でもこんなこと言ってるのかな。



登場から妻や子どもたちに高圧的な夫の態度に、読者からは批判の意見が多く集まりました。中には、ハッキリと言い返さない妻への苦言も。不倫しているかもしれない夫…この後、さらに自分の両親にお金を支援してもらっていることが分かって…！？(ウーマンエキサイト編集部)