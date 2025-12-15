「うるさい！静かにしろ」夫はリモートで在宅なのに妻はワンオペ…読者も激怒「こんな奴は空気の扱いでいい」
ふたりの子どもを育てながら仕事をしている結衣。最近は夫婦ともにリモート勤務が増え、お互い家にいる時間が増えるようになりました。そうなると見えてくる、夫の口やかましい一面…。仕事以外は何もしないくせに、文句ばかり。子どもの声にまで「うるさい」と文句を言い出したのです。
■細かい性格の夫は怒ってばかり…
2人の子どもがいる、結衣。夫も結衣もリモート勤務が多くなり、お互い家にいることが多くなりました。元々細かい性格の夫はリモートになってからさらにうるさくなり…。子どもにまで「静かにしろ」と怒鳴ります。
■子どもにまで… 高圧的な夫
ゴミ出しは妻の仕事だと思っている夫は、高圧的な態度。昔は思いやりのある人だったのに、あの頃に言ったことは嘘ばかりだったようで…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者の意見は…？
まずは、細かい性格の夫が、子どもに対してうるさいと文句を言う場面です。読者からは批判の意見が集まりました。
・仕事中じゃなさそうだからいいじゃないか。子どもが静かにしてたら、具合が悪いのかと思っちゃうよ。
・細かい性格？自分で何もできない陰湿な性格の間違いじゃない？
・静かにさせればいいのね？お前をだがな。
最後に、不倫をしている疑いのある夫に対してと、何も言い返さない妻に対しての読者の意見です。
・まず世の中の妻のみなさん、心の中で気持ちをとどめてないで言っていいのよ！言いなさいよ……！ダメンズ製造機になったらダメ！！
・こんなのに外に女いるの謎なんだが。
・仕事より不倫で忙しいくせに！！
・妻子にしかいばれないダセー父親だな。うちの旦那と同じだ。
最後に、夫もリモートワークなのにゴミ出しさえしない夫につていの意見です。
・ゴミ出しすらできないのか。
・もう空気の扱いでいいと思う。
・こいつ、会社でもこんなこと言ってるのかな。
登場から妻や子どもたちに高圧的な夫の態度に、読者からは批判の意見が多く集まりました。中には、ハッキリと言い返さない妻への苦言も。
不倫しているかもしれない夫…この後、さらに自分の両親にお金を支援してもらっていることが分かって…！？
