¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï¡¢»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÆ®¤¦ÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ø¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡£·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯½àÈ÷¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥É¥Í¥¢¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÂç¾®¡¢´Ö³Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÀ¤³¦2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÎ×¤àWBA²¦¼Ô¤Î¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ï2ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÉ¬¤º¼è¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£