元「男闘呼組」で「Rockon Social Club」ボーカル、ギターの岡本健一（56）と成田昭次（57）が14日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）にゲスト出演。ビンテージギターにまつわるエピソードを披露した。

物欲の話題になり、海原やすよから「終わりはないですか？」と聞かれた成田は「結構エンドレスかもしれない」と、ギターへの物欲は変わらないことを告白。岡本が「“これどう？”、“これどう？”とか来ますもんね」と成田から打診されることを明かすと、「テンダラー」浜本広晃は「ビンテージのとかもあるわけでしょ？」と質問した。

すると成田は「ビンテージはなかなか出て来ないですね」と吐露。「凄い高騰してて、僕がハタチの時に100万だったヤツが、今8000万ぐらい。80倍になっちゃってる」と解説すると、一同は「えーっ！」と驚きの声を上げた。

さらに岡本が「昭次が、90年アタマぐらいですかね、黒いレスポールがあって、“健一これ使わないから、重たいから売ってやる”って、10万円で売ってくれた」と回想。「それが今300万ぐらい」と打ち明けると、海原ともこは「かわいそう、キーボードの人」と同情。自身の夫・前田耕陽の担当楽器を挙げて笑いを誘うと、岡本も「キーボードは上がらないんだよね」と苦笑いしていた。