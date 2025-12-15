ギタリストの布袋寅泰（63）と、妻で歌手の今井美樹（62）の夫婦ショットに反響が寄せられている。

【映像】妻・今井美樹との2ショットやロンドンの自宅

これまでにも、プライベートの様子をたびたびInstagramで発信してきた布袋は、スイセンが置かれたロンドンの自宅や、今井と結婚記念日をお祝いする様子、23歳の長女の肩を抱いた親子ショットなどを見せてきた。

夫婦で矢沢永吉のコンサートへ

2025年12月13日の更新では、ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）のコンサートを訪れたことを報告。長年にわたり矢沢のツアーのギタリストを務めている、Toshi Yanagi（59）との2ショットを公開した。

「タフでセクシーな歌とパフォーマンスは健在どころか深みと凄みを増し、『矢沢永吉』という唯一無二のエンターテインメントを完全化。脱帽です。息のあったバンドの演奏も素晴らしかった。ギターのToshi Yanagiさんと終演後にお会いする。L.A.の共通の友人も多いToshiさん。いつかセッションをしよう！とのお約束、必ず叶えましょう」

また、この日、ToshiもInstagramを更新し、布袋・今井夫婦とともに写る3ショットを披露している。

「きのうも熱いステージでした。布袋さんも奥様の今井美樹さんと見に来てくれました！」

これらの投稿にファンからは、「スッゴいショット、ありがとうございまーす‼」「布袋さん夫婦そろって良いですね」「今井美樹さんも、お元気そうで」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）