第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

過去６年間は青山学院大と駒沢大の２校が総合優勝を分け合ってきたが、大会の連覇記録となると、１９５９年の第３５回から６４年の第４０回大会まで、中央大が成し遂げた６連覇が最多だ。

３５回大会の中央大は１年生を５人起用する思い切った布陣。１区は前夜から降った雪が道路に残る中をランナーたちがひた走った。３区には後の１９６４年東京五輪代表になった横溝三郎が１年生で出場している。中央大は往路を６時間２分１２秒の往路新記録でゴールすると、復路も一度も総合首位を譲らず、日本大の３連覇を阻んだ。

３６回大会では、往路３位でトップの日本大に７分４１秒差をつけられながら、復路で大逆転。３８回大会は、２位の明治大に１２分８秒の大差をつけて優勝した。４０回大会は９区終了時点で２分１７秒差をつけられた日本大をアンカーの若松軍蔵が逆転、２８秒差でゴールしての劇的な６連覇達成となった。

連覇中のメンバーには横溝三郎（東京五輪３０００メートル障害）、岩下察男（同五５０００メートル）、猿渡武嗣（東京、メキシコ五輪３０００メートル障害）ら後に五輪代表となるスピードランナーが並び、６連覇の偉業を支えた。

中央大の６連覇中に２位４度の日本大が、４１回大会では往路、復路の完全優勝で中央大の７連覇を阻んでいる。

その６連覇に続くのが、４５〜４９回大会での日本体育大の５連覇だ。同大は４５回大会からの１５年間で５連覇を含む優勝９回、２位が４回という黄金時代を築いた。

４連覇は日本大（１６〜１９回）、順天堂大（６２〜６５回）、駒沢大（７８〜８１回）、青山学院大（９１〜９４回）の４校が達成している。青山学院大は今回の第１０２回大会で３連覇を目指す。（デジタル編集部）