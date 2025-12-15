12月15日、、Bリーグがドラフト志望選手リストを更新し、新たに2名が登録された。これでドラフト志望届が受理された選手は合計95名となった。

この日、リストに加わったのはDIOREX TOKYO所属の鹿貫愁雅と、法政大学の杉信イフェアニ。

鹿貫は、東京都多摩地区を拠点とする3人制バスケットボールチームに所属。今月19日に誕生日を控えた21歳で、同チームが公開している情報によると172センチ73キロ。杉信は法政大学の4年生で、同大の公開している情報によると178センチ77キロのポイントガード。洛南高校在学時にはウインターカップなど全国大会にも出場した経験を持つ。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。12月18日に「Bドラフト2026コンバイン」が開催され、同19日にドラフト志望届の提出期間が終了。12月22日に参加クラブによる指名順抽選「Bドラフト2026ロッタリー」、来年1月29日に『Bドラフト2026』が開催される。

【番組を聴く】ドラフト制度の補足説明「連携を高め、より課題解決のスピードを上げる」





