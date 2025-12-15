

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 ｇｕｍｉ <3903>

26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結営業損益は1.6億円の赤字(前年同期は1.7億円の黒字)に転落した。



▲No.3 ヤーマン <6630>

25年12月期の連結経常損益を従来予想の4億円の黒字→8億円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4996> クミアイ化 東Ｐ -3.69 12/12 本決算 -18.43

<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ -3.01 12/12 上期 51.72

<6630> ヤーマン 東Ｐ -0.50 12/12 上期 赤転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

