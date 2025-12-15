―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 +21.74 　 12/12　本決算　　　 36.32
<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ 　 +10.42 　 12/12　　　3Q　　　111.30
<3843> フリービット 　東Ｐ　　 +9.27 　 12/12　　上期　　　　7.54
<3038> 神戸物産 　　　東Ｐ　　 +9.11 　 12/12　本決算　　　 -9.11
<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 +7.34 　 12/12　本決算　　　 23.01

<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +4.35 　 12/12　　上期　　　　5.54
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +3.50 　 12/12　本決算　　　　3.17
<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.08 　 12/12　　　1Q　　　 19.11
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 +2.50 　 12/12　　　3Q　　　　赤拡
<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ　　 +2.06 　 12/12　　　1Q　　　　赤転

<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 +1.45 　 12/12　本決算　　　 18.84

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース