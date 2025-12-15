

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +21.74 12/12 本決算 36.32

<9743> 丹青社 東Ｐ +10.42 12/12 3Q 111.30

<3843> フリービット 東Ｐ +9.27 12/12 上期 7.54

<3038> 神戸物産 東Ｐ +9.11 12/12 本決算 -9.11

<9603> ＨＩＳ 東Ｐ +7.34 12/12 本決算 23.01



<1766> 東建コーポ 東Ｐ +4.35 12/12 上期 5.54

<8079> 正栄食 東Ｐ +3.50 12/12 本決算 3.17

<3539> ＪＭＨＤ 東Ｐ +3.08 12/12 1Q 19.11

<4813> ＡＣＣＥＳＳ 東Ｐ +2.50 12/12 3Q 赤拡

<4446> リンクユーＧ 東Ｐ +2.06 12/12 1Q 赤転



<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +1.45 12/12 本決算 18.84



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

