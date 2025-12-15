ミサワ <3169> [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常損益(非連結)は1億1300万円の赤字(前年同期は8900万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比35.5％減の1億5100万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の経常損益は5100万円の赤字(前年同期は3000万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.7％→-2.0％に悪化した。



