松屋アールアンドディ <7317> [東証Ｇ] が12月15日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来10円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施することを基本方針としてまいりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年３月期の期末配当を行わないことを前提として決定されたことを踏まえ、当社は、本日開催の取締役会において、2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。なお、本決議は本公開買付けが実施されることを前提としたものであり、かかる前提と異なる状況が生じた場合には、改めて剰余金の配当予想の修正を実施する可能性があります。

