プロ野球・巨人の中川皓太投手が15日、契約更改交渉に臨み、6500万円アップの1億5000万円でサインしました。（金額は推定）

今季はキャリアハイとなる63試合に登板。おもに大勢投手、マルティネス投手につなぐ勝ちパターンの一角として活躍しました。また、国内FA権も取得しましたが、ギリギリまで悩んで、巨人でプレーすることを決断。その理由は「巨人で日本一になっていないこと」でした。

「すごい悩んだんですけど、ジャイアンツでやりたいというところが最後は勝った。あとはジャイアンツで日本一なりたいというのが大きかったので、来年もジャイアンツでプレーしたいという気持ちになりました」

子どもの頃から憧れていた球団。その球団で10年もプレーし、FA権をとれるまでになったことは誇りだと胸を張った中川投手。周りの支えがあってこそ、ここまでやってこられた、と感謝の気持ちを口にしました。

来季の目標を聞かれると、少し笑みも浮かべながら、「後ろで投げる方が中継ぎをやっている身としてはやりがいがある。チームとして勝利に直結するポジション。（ライバルは）強敵ですけど、そこは遠慮しないというか、ケガなくしっかり1年間戦えるように、なおかつ後ろのポジションで投げられるようにしたいです」と発言。どの回で投げたいか明言はしませんでしたが、中継ぎとしてのタイトルも狙っていきたいと語りました。