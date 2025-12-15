サッカー・Jリーグは15日、秋春制への移行に伴い2026年上半期に開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』のグループ組み合わせを発表しました。

J1リーグでは、参加する全20クラブが東西2つのリーグに10クラブずつ振り分けられ、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施。

EASTには、2025シーズン優勝の鹿島アントラーズ、準優勝の柏レイソルをはじめ、天皇杯優勝のFC町田ゼルビアや、J2優勝の水戸ホーリーホック、昇格プレーオフを勝ち抜いたジェフユナイテッド千葉など関東の10クラブが入りました。

WESTには、清水エスパルス以西の10クラブが振り分けられました。今季クラブ史上最高成績の3位となった京都サンガF.C.や、ルヴァンカップ優勝のサンフレッチェ広島、J2・2位で自動昇格を果たしたV・ファーレン長崎などが振り分けられています。

Jリーグは「グループ組み合わせにおいては、降雪地域クラブの分散や、同じ都道府県のクラブは同グループとするなどの地域特性を考慮し、調整を行った上で決定いたしました」と記しています。

百年構想リーグは2026年2月7日に開幕。地域リーグラウンドは、90分で勝敗が決しない場合にPK戦を実施し、PK勝利チームに勝ち点2、PK負けチームにも勝ち点1を付与するなど、従来のリーグ戦と違い、引き分けがありません（勝利3、敗戦0）。

なお、順位が決まるプレーオフ ラウンドでは、東西の同順位同士がホーム&アウェイ方式で対戦。東西それぞれの1位チームが激突し決まる優勝クラブには、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場枠が与えられます。またこの特別大会によるJ2降格はありません。