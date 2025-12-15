モデルでタレントのトラウデン直美（26）が15日までに自身のインスタグラムを更新。初級馬術指導者の資格試験に合格したことを報告した。

馬にまたがる写真を披露したトラウデン。「実は、全日本決勝進出とあわせて今年のもうひとつの大きな目標だった、初級馬術指導者の資格試験に合格しました」と指導者の資格試験に合格したことを報告した。

「資格をとったからといって突然上手くなるわけではないので、修行の日々は続きますが、これからは違った目線からも馬術に取り組み、馬と人を繋ぎ、人にとっても馬にとってもよりよい環境づくりを考えていけたらと思います」と思いをつづり、「人に教えるという経験はほぼないので、今後はそっちの修行もせねば…！」と意気込んだ。

トラウデンはドイツ人の父の影響で趣味は乗馬。小学生の頃から馬術を始め、主に馬場馬術を中心に障害馬術やクロスカントリーにも取り組んでおり、インスタグラムでも度々馬にまたがる姿を投稿していた。11月の投稿では「全日本馬場馬術大会2025」に5課目で出場し、決勝進出を果たしたことも報告していた。