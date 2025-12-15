日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は15日、2026年のツアー日程を発表した。

レギュラーツアーでは、新規大会として台湾ツアーと共催の「台湾ホンハイ・レディース」が3月12〜15日に台湾・オリエントCで開催される。パナソニック・オープンは特別協賛がNTTドコモビジネスに、開催期間が3日間から4日間に変更となり「NTTドコモビジネスレディース」として4月30日〜5月3日に千葉・浜野GCで開催される。毎年4月に開催されていたフジサンケイ・レディースは中止となった。試合数は今季開催実績（36試合）から1試合増の37試合になった。

また賞金総額は今季から5億1434万7000円増えて史上最高額の48億9550万円となる。

レギュラーツアー日程は以下の通り

3月5〜8日 ダイキン・オーキッド・レディース（沖縄・琉球GC）

3月12〜15日 台湾ホンハイ・レディース（台湾・オリエントC）

3月20〜22日 Vポイント×SMBCレディース（千葉・紫CCすみれC）

3月27〜29日 アクサ・レディース（宮崎・UMKCC）

4月2〜5日 ヤマハ・レディース葛城（静岡・葛城GC山名C）

4月10〜12日 富士フイルム・スタジオアリス女子（埼玉・石坂GC）

4月17〜19日 KKT杯バンテリン・レディース（熊本・熊本空港CC）

4月30日〜5月3日 NTTドコモビジネス・レディース（千葉・浜野GC）

5月7〜10日 ★ワールド・サロンパス・カップ（茨城・茨城GC西C）

5月15〜17日 SkyRKBレディース（福岡・福岡雷山GC）

5月21〜24日 ブリヂストン・レディース（千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C）

5月28〜31日 リゾートトラスト・レディース（福島・グランディ那須白河GC）

6月5〜7日 ヨネックス・レディース（新潟・ヨネックスCC）

6月11〜14日 宮里藍サントリー・レディース（兵庫・六甲国際GC）

6月19〜21日 ニチレイ・レディース（千葉・袖ケ浦CC新袖C）

6月25〜28日 アース・モンダミン・カップ（千葉・カメリアヒルズCC）

7月2〜5日 資生堂・JALレディース（神奈川・戸塚CC東C）

7月9〜12日 ミネベアミツミ・北海道新聞カップ（北海道・真駒内CC空沼C）

7月16〜19日 明治安田レディース（宮城・仙台クラシックGC）

7月23〜26日 大東建託いい部屋ネット・レディース（福岡・ザ・クイーンズヒルGC）

8月7〜9日 北海道meijiカップ（北海道・札幌国際CC島松C）

8月14〜16日 NEC軽井沢72（長野・軽井沢72G北C）

8月21〜23日 CATレディース（神奈川・大箱根CC）

8月27〜30日 ニトリ・レディース（北海道・釧路CC鶴居東C）

9月4〜6日 ゴルフ5レディース（岐阜・ゴルフ5CみずなみC）

9月10〜13日 ★ソニー日本女子プロ選手権（石川・片山津GC白山C）

9月18〜20日 住友生命レディース東海クラシック（愛知・新南愛知CC美浜C）

9月25〜27日 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子（宮城・利府GC）

10月1〜4日 ★日本女子オープン（兵庫・宝塚GC旧C）

10月9〜11日 スタンレー・レディース（静岡・東名CC）

10月16〜18日 富士通レディース（千葉・東急セブンハンドレッドC）

10月22〜25日 ※NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（兵庫・マスターズGC）

10月30日〜11月1日 樋口久子・三菱電機レディース（埼玉・武蔵丘GC）

11月5〜8日 ※☆TOTOジャパン・クラシック（茨城・太平洋クラブ美野里C）

11月13〜15日 伊藤園レディース（千葉・グレートアイランドC）

11月19〜22日 大王製紙エリエール・レディース（愛媛・エリエールGC松山）

11月26〜29日 ★ツアー選手権リコー杯（宮崎・宮崎CC）

※はスポニチ主催、★は公式戦、☆は米ツアーを兼ねる