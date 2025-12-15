１５日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏ Ｓｍｉｌｅ」では、１４日に投開票が行われた伊東市長選について取り上げた。前市長の田久保真紀氏は落選した。

東洋大除籍にも関わらず、卒業証書と言われるものをチラ見せし、問題となった田久保氏は落選。結果判明後にはＸで「これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません」「今回の選挙戦で繋がったみなさんとの絆はいつまでも私の宝物です」などと投稿したが、直木賞作家の今村翔吾氏は「あの文章見てたら、アイドルを卒業したのかなって思う文章。市長じゃなく黙って聞かされたら、なんかどっかから脱退したのかなって」と苦笑した。

田久保氏は「自宅の周辺にマスコミが押し寄せた為、選挙後のコメントを取りやめざるを得ませんでした」とも投稿していたが、これにがユージが「マスコミが来なかったら、誰に選挙後のコメントをやろうとしたんですか？よくわからない。マスコミ来なかったらどこでやるの？」と疑問の声。

これにはＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏が「みんなの前でしゃべらない理由をマスコミのせいにしているわけですよね。申し訳ないですけど、これは（マスコミに）押しつけている。責任転嫁」とバッサリ斬っていた。