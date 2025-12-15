TBSの江藤愛アナウンサーが12月13日にInstagramを更新。大分県日田市の「実家に帰ってしたかったこと」を3連続で投稿し、話題になっている。

江藤アナはまず、《1 福岡三大うどんのひとつを食べに行くこと。最近、関東にも進出したお店。ひるおびでも度々紹介していたので 食べて見たくなり、福岡まで行ってきました》などとつづり、福岡県北九州市がルーツの「資さん（すけさん）うどん」を食したことを報告した。

そして、《2 映画「平場の月」を観に行くこと。作品の中にも出てくる「ちょうどいい」が可愛いドングリも見つけ 久しぶりの、両親と3人で映画》とつづり、堺雅人と井川遥がダブル主演した話題作を鑑賞したことを報告。

最後に、《3 よく行っていたファミリーレストランに行くこと。 ずっとこのハンバーグが好きで 変わらない美味しさが幸せでした なんと案内された席が、昔、誕生日にゴマちゃんのぬいぐるみを買ってもらって、2体 抱えて行った時と同じ席》とつづり、1979年に大分市に1号店をオープンし、現在は全国で約630店舗を展開するファミリーレストランチェーン「ジョイフル」でペッパーハンバーグを食べたことを報告した。

江藤アナの3連投にコメント欄にはファンから

《リフレッシュ出来て良かったですね》

《体を大切にしてください!お忙しい毎日だから》

などの江藤アナを労わる声や、

《大分県民御用達ジョイフル〜》

地元・大分のグルメを堪能したことを喜ぶ声などがあがっている。

また、12月5日に発表された2025年のオリコン「好きなアナウンサーランキング」女性編で、江藤アナが前年に続き2位になったこともあり、《人気アナ 2位おめでとう》という声も出ていた。

江藤が訪れた「資さんうどん」の公式Xは13日《＃江藤愛アナウンサー ＃資さんうどん をお召し上がり頂いたとのこと、ありがとうございます 最後にぼた餅もありがとうございました》と投稿。江藤アナはこの投稿に反応し、自身のXで《わぁぁぁぁぁあ ありがとうございます（まさか公式の方から…）上津バイパス店にお邪魔しました》と投稿。福岡県久留米市内の同店舗を訪れたことを明かしていた。

江藤アナといえば先日、“遅すぎる夏休み”の取得で注目を集めていた。

「江藤アナは11月22日に有料ブログSNS『note』を更新。『2025年のお休みをいただきます。』と題し、遅めの夏休みをとることを報告していました」（スポーツ紙記者）

江藤アナは、9月13日から21日にかけて開催された「東京2025世界陸上」の中継に連日、出演。多忙ぶりが心配されていたため、X上では《江藤アナ、12月手前に夏休みなんだ》といった驚きの声が出ていた。また、以前より《TBSは江藤愛アナウンサーを働かせすぎ》といった指摘も聞かれている。

「江藤アナは、2009年にTBSに入社。同期には現在、タレントとして活躍する田中みな実さんがいました。江藤アナは報道・情報番組からバラエティまでオールマイティにこなせるアナウンサーとして評価が高く、好感度も抜群です」（同前）

江藤アナは、TBSの人気アナウンサーとして、多忙をきわめていると語るのは業界関係者だ。

「帯番組では早朝の『THE TIME,』のほか、『ひるおび』に月曜から水曜まで出演しています。平日はすべて時間帯が異なる帯番組に出演しており、月曜日には音楽番組『CDTV ライブ!ライブ!』の司会を務めています。このほか『世界陸上』の中継や『プロ野球ドラフト会議LIVE』など、イベント中継などの単発の仕事も多くこなしています」

遅めの休みで九州の実家に帰省し、食べたかったグルメも堪能した江藤アナ。しっかりと充電できただろうか。