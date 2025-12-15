電子レンジも動く1500W出力なのに驚きの軽さ！Jackeryポタ電50％オフ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年12月15日は、防災、キャンプ、車中泊、在宅バックアップ電源まで幅広く対応できるJackeryの「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 ＋ 100W ソーラーパネルセット」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
軽さとコンパクトさ、家電も動くハイパワーを両立したJackeryのポータブル電源とソーラーパネルのセットが50％オフに
ほぼ全ての家電が使える1500Wの定格出力を備えながら、約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計を実現した、Jackery（ジャクリ）の「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源」が、100W ソーラーパネルとセットで50％オフの77,300円とお得な価格で販売中。
スマホやPCはもちろん、高出力家電（電子レンジ、電気ケトル、ルームエアコンなど）も含めて、ほぼ全ての家電を動かすことが可能です。
ソーラーパネルは、IBCテクノロジーと両面発電で業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。
日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら地球環境にやさしいエコなライフスタイルを実現可能です。
急な停電でも電気が止まらないUPS機能と、独自の技術で守られた高い安全性
停電などの緊急事態が発生した場合でも20ミリ秒（0.02 秒）未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。
充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応しているため、普段から冷蔵庫などの家電に接続しておくことで、いつでも停電対策ができるのも嬉しいポイントです。
スマホとパソコンを同時に高速充電できる機能に加え、5年保証で長く安心して使える信頼感が◎。
高出力・急速充電・UPS・長寿命バッテリーといった魅力的な特徴により、初めてのポータブル電源としてもおすすめですよ。
＞＞Jackeryのセール一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年12月15日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp