Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月15日は、防災、キャンプ、車中泊、在宅バックアップ電源まで幅広く対応できるJackeryの「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 ＋ 100W ソーラーパネルセット」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 77,300円 （50％オフ：12月15日23時59分まで）） Amazonで見る PR PR

軽さとコンパクトさ、家電も動くハイパワーを両立したJackeryのポータブル電源とソーラーパネルのセットが50％オフに

ほぼ全ての家電が使える1500Wの定格出力を備えながら、約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計を実現した、Jackery（ジャクリ）の「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源」が、100W ソーラーパネルとセットで50％オフの77,300円とお得な価格で販売中。

スマホやPCはもちろん、高出力家電（電子レンジ、電気ケトル、ルームエアコンなど）も含めて、ほぼ全ての家電を動かすことが可能です。

ソーラーパネルは、IBCテクノロジーと両面発電で業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。

日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら地球環境にやさしいエコなライフスタイルを実現可能です。

急な停電でも電気が止まらないUPS機能と、独自の技術で守られた高い安全性

停電などの緊急事態が発生した場合でも20ミリ秒（0.02 秒）未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。

充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応しているため、普段から冷蔵庫などの家電に接続しておくことで、いつでも停電対策ができるのも嬉しいポイントです。

スマホとパソコンを同時に高速充電できる機能に加え、5年保証で長く安心して使える信頼感が◎。

高出力・急速充電・UPS・長寿命バッテリーといった魅力的な特徴により、初めてのポータブル電源としてもおすすめですよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月15日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

