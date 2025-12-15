南沙良、ミニボトムの美脚ショットに熱視線「後ろ姿からもオーラ出てる」「着こなしが素敵」
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の南沙良が12月14日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズのニット姿を公開した。
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「着こなしが素敵」ミニ丈から大胆美脚見せ
南は、街中を歩く自身の後ろ姿の写真などを投稿。頭には黒のニット帽をかぶり、オーバーサイズのニットにミニ丈のボトムスと黒のロングブーツを合わせた、美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿からも美人オーラ出てる」「ニット似合いすぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「着こなしが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆南沙良、美脚輝く後ろ姿ショット披露
◆南沙良の投稿に「後ろ姿からも美人オーラ出てる」と反響
