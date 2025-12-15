関水渚、花柄ノースリワンピで二の腕スラリ「ザ・ロイヤルファミリー」オフショに「上品で華やか」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の関水渚が12月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日曜劇場出演27歳女優「素肌が綺麗」二の腕輝くノースリワンピ姿
関水は「最後までご視聴いただき本当にありがとうございました」とつづり、同日に最終回が放送されたTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のオフショットを投稿。美しい腕のラインが際立つ花柄のノースリーブワンピースを着て、カメラに笑顔を向けている。また「百合子はこの家族のもとに生まれ、新たな家族にも囲まれ、とても幸せでした 百合子は今も幸せに暮らしていると思います」とつづっている。
この投稿には「可愛すぎる」「上品で華やか」「素肌が綺麗」「自然体で美しい」「着こなせるのすごい」「素敵な百合子をありがとう」「似合ってました」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
