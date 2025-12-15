ACEes浮所飛貴・ 庄司浩平ら「CanCam」横顔イケメン特集登場 凜々しいフェイスラインから色気溢れ出す
【モデルプレス＝2025/12/15】ACEesの浮所飛貴、俳優の庄司浩平、岩瀬洋志、駒木根葵汰、新原泰佑が、12月23日発売の雑誌「CanCam」（小学館）2月号に出演。“横顔イケメン”特集のリターンズで、美しいフェイスラインを披露している。
夏のエモーショナルな雰囲気で横顔イケメンたちを撮り下ろし、話題を呼んだ「恋する横顔」企画（「CanCam」2025年9月号）。「もう1度見たい」とラブコールが殺到した神企画が、2月号で早くもカムバックする。今回もSNSで事前アンケートを実施したところ、たくさんの“推し横顔”が集まりました。その中から登場するのは、浮所、庄司、岩瀬、駒木根×新原の5人。冬の恋の予感が漂う、ロマンティックな横顔をたっぷり12ページにわたって堪能できる。
「完璧なEライン」「神々しい」などたくさんのコメントが届いたというのは、ACEesのメンバーで俳優としても活躍中の浮所。「自転車でお散歩デートしたら」というテーマで、笑顔とのギャップがたまらない切なげな表情や、マフラーに顔をうずめる愛くるしい姿、日の光を浴びて透き通る琥珀色の瞳など。カッコいいもかわいいも、全部が詰まった美横顔をたっぷりと撮り下ろした。「やっぱりアイドルは常に、どこから見ても絶対にカッコよくないといけない」とアツく語った浮所。自分の写真をたくさん見て、いいと思う顔の角度や向きを見つけたり、ステキだと思う人のポージングを研究したりと、陰の努力がスゴイ！そんな浮所が思う、自身の横顔の魅力とは。誌面では他にも、「もし、CanCam読者と自転車お散歩デートするなら？」「思わず見惚れてしまう横顔イケメンは？」など、たっぷりのQ＆Aに答えている。撮影の後、浮所は「すごくいい写真をいっぱい撮影してくれありがとうございます！」と満面の笑みで感謝を伝えた。
ドラマ「40までにしたい10のこと」への出演も話題の俳優・庄司は、「まさに理想の恋人」と“バズった”12月号のペアジュエリー特集に続き、「すっきりしているのに立体的な横顔がステキ」とたくさんの票を集めて再登場。撮影のテーマは「家での彼のOFF姿」。うさぎと遊んだり、ドーナツをもぐもぐしたり。部屋でリラックスモードの美しい横顔をたっぷりと披露した。中でも同誌編集部のイチ推しというのが、パーカーのフードをかぶったカット。どこか気だるげな眼差し、整った鼻筋と凜々しいフェイスラインから溢れ出す色気がポイントとなっている。
撮影用のドーナツを見て、「これ大好きなんです！」と喜んだという庄司。「アイアンマンがこのドーナツを食べるシーンがあるんですよ」とマーベルトークが盛り上がり、現場はとっても明るい雰囲気に包まれたという。自然体の庄司に急接近する、眼福カット＆インタビューの数々が掲載されている。
続いて登場するのは、読者の間で「少女漫画ばりのルックスとキャラ立ちでリアル王子的存在」と話題の人。アンケートでも「最高すぎ」と熱烈な支持を集めたのは、2026年1月期放送のドラマ「DREAM STAGE」が待ち遠しい俳優の岩瀬。撮影のテーマは「料理上手な彼とおうちデートしたら」。キッチンに立つ爽やかな横顔からお昼寝モードのドキッとする横顔まで、美しい正統派横顔を存分に披露した。二次元の世界から飛び出してきたかのような、シャープなフェイスラインもポイントとなっている。
撮影中、見事な腕前でミートソースパスタを作った岩瀬。「もし、読者に料理を作るなら、どんなメニューにしますか？」と聞いてみると、「リクエストをくれたらなんでも作りますよ！ 魚もちゃんとさばけるし、ジビエ料理も得意です。おいしいデザートも手作りで振る舞いたいです」と100点満点の回答をした。クールな見た目と裏腹に、明るく元気に、ときに笑い話も交えながら現場を盛り上げた。インタビューでは、美しいフェイスラインを保つためのケア法から「CanCam」読者の心をホットにするメッセージまで、多彩なトークを披露した。
「横顔が絵になるケミは？」というアンケート結果で上位をさらったのは、ドラマ「25時、赤坂で Season2」での共演で今注目の2人。俳優の駒木根と新原。今回は「絵になりすぎる横顔コンビとボウリングでグループデートしたら」という夢のシチュエーションをたっぷりと撮り下ろした。さすがドラマで共演しているだけあって、今回の撮影でも息がぴったり。仲よくハイタッチをしたり、ピザをもぐもぐしたり、時にはじっと見つめ合ったり。同誌編集部のリクエストに臨機応変に応えながら、多彩な横顔を披露した。インタビューでも、駒木根がボケをかまし、新原がツッコミつつも新たなボケを投入するというテンポの良い掛け合いが繰り広げられ、まるで本当に2人と遊びに来たかのよう。
カッコよくて面白くて、パーフェクトな2人だが、自身の横顔について聞かれると、「自分的にはどうってことない横顔に思うんですが、ファンの方がよくホメてくださるんですよ」（駒木根）、「僕もホメていただけることはあるんですが、自信はないかも…」（新原）と謙虚でシャイな様子を見せた。そこで、今回は互いの横顔をホメ合うことに。2人の“ケミ”が炸裂した企画となっている。（modelpress編集部）
◆浮所飛貴「どこから見ても絶対にカッコよくないと」
◆庄司浩平、凜々しいフェイスラインから色気溢れ出す
◆岩瀬洋志、正統派横顔を存分に披露
◆駒木根葵汰×新原泰佑、互いの横顔ホメ合う
