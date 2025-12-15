Hey! Say! JUMP伊野尾慧、金髪に劇的イメチェン「ビジュ良すぎて声出た」「リアル王子様」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/15】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が15日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】JUMP伊野尾慧「破壊力すごい」ファン衝撃の金髪姿
伊野尾は「髪あかるくしたの嫌だった？」とファンに問いかけるようにコメントし、これまでの落ち着いた髪色から一変、明るい金髪へとイメージチェンジした姿を披露。13日・14日に開催したコンサートツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演の楽屋と思われる場所で撮影したオフショットで、雰囲気をガラリと変えた金髪ビジュアルを見せている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎて声出た」「リアル王子様すぎる」「嫌なわけない！」「金髪似合いすぎてかっこいい」「待ってました」「かっこよすぎて心臓持たない」「破壊力すごい」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMP伊野尾慧「破壊力すごい」ファン衝撃の金髪姿
◆伊野尾慧、金髪に劇的イメチェン
伊野尾は「髪あかるくしたの嫌だった？」とファンに問いかけるようにコメントし、これまでの落ち着いた髪色から一変、明るい金髪へとイメージチェンジした姿を披露。13日・14日に開催したコンサートツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演の楽屋と思われる場所で撮影したオフショットで、雰囲気をガラリと変えた金髪ビジュアルを見せている。
◆伊野尾慧の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎて声出た」「リアル王子様すぎる」「嫌なわけない！」「金髪似合いすぎてかっこいい」「待ってました」「かっこよすぎて心臓持たない」「破壊力すごい」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】